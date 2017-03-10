У Стамбулі розбився вертоліт, загинули п'ятеро людей (фото, відео)

Про це повідомляє Hurriyet Daily News. За словами очевидця, вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу.

За повідомленнями ЗМІ, вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей.

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Згідно з повідомленнями, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами.

Вертоліт злетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.

Раніше при зіткненні автобуса і вантажівки в Гондурасі загинули 16 осіб.