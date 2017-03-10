У Стамбулі розбився вертоліт, загинули п'ятеро людей (фото, відео)
У Стамбулі розбився вертоліт, на борту знаходилися семеро людей, п'ятеро з яких загинули при катастрофі.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News. За словами очевидця, вертоліт врізався в телевежу і впав на дорогу.
Düşen helikopterin Eczacıbaşı'nın üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı! https://t.co/2peTxShp4dpic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 10, 2017
За повідомленнями ЗМІ, вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей.
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Згідно з повідомленнями, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами.
Вертоліт злетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.
Раніше при зіткненні автобуса і вантажівки в Гондурасі загинули 16 осіб.