При зіткненні автобуса і вантажівки в Гондурасі загинули 16 осіб
04:27, 06 лютого 2017Світ
411 0
На шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпи зіткнулися вантажівка і автобус.
Наслідки зіткнення вантажівки й автобуса в Гондурасі / REUTERS
В результаті інциденту загинули 16 людей, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.
За даними агентства, вантажний автомобіль став некерованим і врізався в автобус. Після зіткнення вантажівки втік з місця аварії.
Читайте такожВ Італії розбився і загорівся автобус з дітьми з Угорщини, 16 загиблих (фото)
REUTERS
У ДТП, крім 16-ти загиблих, постраждали 34 людини, додає агентство. Вони були доставлені в лікарню. Як повідомив секретар медичного закладу Мігель Осоріо, дві людини перебувають у важкому стані.
В даний момент фахівці намагаються визначити, чому вантажівка стала некерованою, і чи перевищував водій швидкість.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter