При зіткненні автобуса і вантажівки в Гондурасі загинули 16 осіб

04:27, 06 лютого 2017
Світ
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На шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпи зіткнулися вантажівка і автобус.

REUTERS

В результаті інциденту загинули 16 людей, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, вантажний автомобіль став некерованим і врізався в автобус. Після зіткнення вантажівки втік з місця аварії.

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REUTERS

У ДТП, крім 16-ти загиблих, постраждали 34 людини, додає агентство. Вони були доставлені в лікарню. Як повідомив секретар медичного закладу Мігель Осоріо, дві людини перебувають у важкому стані.

В даний момент фахівці намагаються визначити, чому вантажівка стала некерованою, і чи перевищував водій швидкість.

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Теги: #ДТП#Гондурас