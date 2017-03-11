Німецькій поліції вдалося запобігти теракту в торговому центрі Ессена

Німецькій поліції вдалося запобігти теракту в торговому центрі міста Ессен.

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Про це повідомляє радіостанція Westdeutscher Rundfunk з посиланням на заяву представника поліції.

Правоохоронні органи затримали двох підозрюваних у підготовці теракту до торговому центрі Limbecker Platz. Обидвох чоловіків затримано в передмісті Ессена Оберхаузені.

За словами представника спецслужб, вчора, 10 березня, поліція отримала інформацію, що заслуговує на довіру, про можливий теракт, який має відбутися в суботу в торговому центрі.

Понад сотня співробітників поліції оточили будівлю, а також найближчі стоянки і підземну залізничну станцію, зазначає Deusche Welle.

За інформацією радіостанції, за планами щодо здійснення теракту може стояти терористична організація «Ісламська держава». Зазначається, якийсь чоловік з-за кордону від імені ІД дав завдання влаштувати атаку.