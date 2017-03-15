На аукціоні продали фотоальбом, який міг належати коханці Гітлера Єві Браун

На аукціоні в британському місті Кенардінгтоні в середу, 15 березня, з молотка пішов фотоальбом, який, швидше за все, належав коханці Адольфа Гітлера (Adolf Hitler) Єві Браун (Eva Braun), як повідомляє DW.

Збірка фотографій містила 73 світлини як Гітлера, так і інших відомих діячів нацистської Німеччини. Серед знімків - й досить унікальні, приміром, фото Гітлера на шезлонгу на веранді його гірської резиденції в Оберзальцберзі.

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Організатори аукціону - компанія C&T Auctioneers - твердо переконані в тому, що цей альбом належав саме Єві Браун. "Ми майже певні в тому, що світлини знімав хтось з її найближчого оточення, можливо, охоронець. Не виключено, що деякі фотографії Єва Браун відзняла сама, адже її самої не видно на жодному із знімків", - заявив представник C&T Auctioneers Тім Харпер в інтерв'ю виданню Telegraph.

Донедавна альбом належав британському воєнному журналісту Едварду Діну, який висвітлював події Другої світової війни. За його словами, він отримав його від одного з радянських солдатів у бункері Гітлера. Радянський солдат запевняв Діна, що знайшов цей альбом на нічному столику коханки Гітлера.

Альбом містить багато фотографій, на яких зображені есесівці в приватній обстановці. Через це ще в 1945 році британське видання Daily Mirror спекулювало щодо можливого роману Єви Браун з одним із членів загонів СС.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно телефонний апарат, яким лідер Третього рейху Адольф Гітлер користувався під час Другої світової війни, був проданий на американському аукціоні за 243 тисячі доларів