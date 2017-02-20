"Знаряддя масового знищення": в США пустили з молотка червоний телефон Гітлера

Телефонний апарат, яким лідер Третього рейху Адольф Гітлер користувався під час Другої світової війни, був проданий на американському аукціоні за 243 тисячі доларів. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Особа покупця залишилася невідомою. Торги в місті Чесапік (штат Меріленд) почалися зі стартової ціни в 100 тисяч доларів.

Телефон знаходився у бункері Адольфа Гітлера в Берліні і використовувався для зв'язку останні два роки Другої світової війни. Він виготовлений з чорного бакеліту, корпус був пофарбований червоною фарбою, декорований свастикою і іменем Гітлера. У травні 1945 року, після капітуляції нацистської Німеччини і самогубства Гітлера, радянські військові подарували пристрій британському офіцеру зв'язку Ральфу Рейнеру. Коли той помер у 1977 році, телефон успадкував його син Рейнульф.

За заявою організаторів торгів, телефон був "зброєю масового знищення", тому що саме з цього телефону Гітлер віддавав розпорядження, які призвели до багатомільйонних жертв у роки війни.

Також повідомляється, що на аукціоні була продана порцелянова статуетка східно-європейської вівчарки, яка належала Гітлеру. Вона була куплена іншим учасником аукціону за 24 тисячі 300 доларів.