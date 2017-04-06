У петербурзькій багатоповерхівці прогримів сильний вибух (фото)
15:41, 06 квітня 2017Світ
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На місце викликали оперативні служби.
Будинок не підключений до газопостачання / vk.com/spb_today
Два сильних хлопка чули очевидці в Невському районі Петербурга вдень 6 квітня. Судячи з фото, які з'явилися в соцмережах, НП сталася в будинку № 21, корпус 3, по проспекту Солідарності, як повідомляє "Фонтанка".
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На знімках видно, що у шістнадцятиповерхового будинку відвалилося облицювання стіни на рівні 13-го поверху. Бетонна плита приземлилася на припаркований у дворі автомобіль.
На місце викликали оперативні служби.
Відзначається, що будинок не було підключено до газопостачання.
vk.com/spb_today
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