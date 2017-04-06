У петербурзькій багатоповерхівці прогримів сильний вибух (фото)

15:41, 06 квітня 2017
Світ
4321 0

На місце викликали оперативні служби.

Будинок не підключений до газопостачання / vk.com/spb_today

Два сильних хлопка чули очевидці в Невському районі Петербурга вдень 6 квітня. Судячи з фото, які з'явилися в соцмережах, НП сталася в будинку № 21, корпус 3, по проспекту Солідарності, як повідомляє "Фонтанка".

Читайте також У Ростові-на-Дону біля школи стався вибух (фото)

На знімках видно, що у шістнадцятиповерхового будинку відвалилося облицювання стіни на рівні 13-го поверху. Бетонна плита приземлилася на припаркований у дворі автомобіль.

На місце викликали оперативні служби.

Відзначається, що будинок не було підключено до газопостачання.

vk.com/spb_today

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибух#Санкт-Петербург