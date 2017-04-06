У петербурзькій багатоповерхівці прогримів сильний вибух (фото)

Два сильних хлопка чули очевидці в Невському районі Петербурга вдень 6 квітня. Судячи з фото, які з'явилися в соцмережах, НП сталася в будинку № 21, корпус 3, по проспекту Солідарності, як повідомляє "Фонтанка".

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На знімках видно, що у шістнадцятиповерхового будинку відвалилося облицювання стіни на рівні 13-го поверху. Бетонна плита приземлилася на припаркований у дворі автомобіль.

На місце викликали оперативні служби.

Відзначається, що будинок не було підключено до газопостачання.