В Італії назвали морозиво в честь Трампа напередодні G7

В італійському місті Таорміна, де пройде саміт країн G7, назвали морозиво в честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Telegraph.

Спеціальний десерт в одній з місцевих джелатерій називається The Trump Cup. Він виконаний у червоних, білих і синіх кольорах – кольорах прапора США.

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Центральним елементом є цукрові волокна, що символізують зачіску Трампа.

«Цукор буде яскраво помаранчевим або жовтим», – кажуть в кафе. Там стверджують, що їх десерт – це «дуже сицилійське творіння».

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп на час проведення саміту країн G7, який відбудеться наприкінці травня в Таорміні, може зупинитися на борту американського військового корабля, пришвартованого на якорі у відкритому морі, і прибувати на зустрічі на вертольоті.