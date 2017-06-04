Мей заявила про необхідность боротьби з ісламським екстремізмом в Інтернеті

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наголосила на необхідності посилення антитерористичних заходів в країні і боротьбі з ісламським екстремізмом в Інтернеті.

Про це вона заявила у зв’язку з терактами в Лондоні, внаслідок яких загинуло семеро осіб, передає Deutsche Welle.

Мей наголосила, що влада повинна переглянути контртерористичні заходи. За її словами, причиною нападу стала "зла ідеологія ісламського екстремізму, яка викривлює іслам" і є підґрунтям для вже трьох терактів у Британії за останні три місяці.

Вона підкреслила, що нападники борються проти "цінностей західного світу", зокрема демократії, прав і свобод людини.

За словами Мей, терористи "надихаються" вчинками один одного, проте з ісламізмом не можна боротися лише військовим вторгненням.

Разом з тим Мей повідомила, що спецслужбам Сполученого Королівства вдалося запобігти скоєнню п'яти терактів після нападу у Манчестері 23 травня, тоді як атака в Лондоні не пов'язана з ним.

Мей також виступила за посилення покарання за тероризм.

Читайте такожМей: парламентські вибори у Британії відбудуться 8 червня попри теракт

Прем'єр підкреслила, що необхідно боротися і за "уми людей", передусім - у кіберпросторі, де екстремісти часто вербують своїх прихильників.

"Ми не можемо і не маємо права далі робити вигляд, що все залишається, як було", - сказала вона і додала, що ісламізму не має "залишитися місця для дихання" онлайн.

Водночас Мей додала, що тероризм не має стати на заваді демократії - 8 червня у Британії відбудуться позачергові вибори до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, ніч на 23 травня внаслідок теракту в концертному залі "Манчестер Арена" загинули 22 особи та щонайменше 119 дістали поранення. Загинув також і нападник.

Сьогодні вночі у центрі британської столиці на Лондонському мосту троє нападників на фургоні збивали пішоходів, деякі з них загинули. Після цього чоловіки залишили авто і напали з ножами на людей. Всіх трьох терористів було ліквідовано. Жертвами терактів стали 7 осіб, ще 48 постраждали.