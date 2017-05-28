Британська поліція заарештувала 14-го підозрюваного в теракті в Манчестері

Британська поліція оголосила, що заарештувала в неділю 25-річного чоловіка і провела обшук у зв'язку з терактом на концерті в Манчестері, здійсненим самогубцем, в результаті якого загинули 22 людей.

Як передає Радіо Свобода, згідно із заявою поліції Великого Манчестера, поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тероризмі в Олд Траффорді, на схід від міста, а також провели обшуки в районі Мосс-Сіде в Манчестері. Таким чином, загальна кількість затриманих склала 14 осіб.

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Поліція проводить розслідування обставин теракту і намагається захопити всю мережу учасників і організаторів, пов'язаних із виконавцем. Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 травня стався вибух на території «Манчестер Арени» в однойменному британському місті. Це сталося після концерту американської співачки Аріани Гранде. Внаслідок вибуху загинули 22 особи, ще 59 поранені. Серед загиблих була 8-річна дівчинка, подружжя з Польщі і щонайменше шестеро підлітків.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава». У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки.