Бойовики ІДІЛ перенесли свою "столицю" на 140 км від Ракки
Терористичне угрупування "Ісламська держава" перенесло свою "столицю" у місто Дейр ез-Зор.
Терористичне угрупування "Ісламська держава" перенесло свою "столицю" з сирійського міста Ракка на 140 км - в місто Дейр ез-Зор, повідомили джерела в Міноборони США американському телеканалу Fox News.
"Через наростаючу хвилю авіаударів і тиск з трьох сторін підтримуваних США сирійських сил, ІДІЛ передвинуло так звану столицю з Ракки", - йдеться в повідомленні.
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Протягом останніх двох місяців США за допомогою дронов спостерігали масове переміщення з Ракки "бюрократів" і "адміністраторів" ІДІЛ. Офіційні представники США говорять про "неминучу битву за Ракку, але ватажків ІДІЛ там більше немає".
Раніше стало відомо, що американські військові ліквідували в Сирії командира ІД.