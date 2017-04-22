Бойовики ІДІЛ перенесли свою "столицю" на 140 км від Ракки

Терористичне угрупування "Ісламська держава" перенесло свою "столицю" з сирійського міста Ракка на 140 км - в місто Дейр ез-Зор, повідомили джерела в Міноборони США американському телеканалу Fox News.

"Через наростаючу хвилю авіаударів і тиск з трьох сторін підтримуваних США сирійських сил, ІДІЛ передвинуло так звану столицю з Ракки", - йдеться в повідомленні.

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Протягом останніх двох місяців США за допомогою дронов спостерігали масове переміщення з Ракки "бюрократів" і "адміністраторів" ІДІЛ. Офіційні представники США говорять про "неминучу битву за Ракку, але ватажків ІДІЛ там більше немає".

Раніше стало відомо, що американські військові ліквідували в Сирії командира ІД.