Напередодні штурму Ракки США почали поставляти озброєння сирійським курдам

Американські військові почали постачати легкі озброєння сирійським курдам, які будуть брати участь у штурмі міста Ракка, що знаходиться в руках бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава", передає Російська служба Бі-бі-сі.

США розглядають загони курдів, що входять в альянс збройної опозиції, як частина сил по боротьбі з ІД.

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Однак рішення Вашингтона може викликати гнів Туреччини, яка звинувачує курдів у сепаратизмі.

Ракка з січня 2014 року знаходиться під контролем бойовиків "Ісламської держави" і вважається головним оплотом джихадистів у Сирії.

Наступ на місто підтримуваної американською авіацією повстанської коаліції, в яку входять курдські загони, почався в листопаді 2016 року.