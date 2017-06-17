Біля узбережжя Японії есмінець ВМС США зіткнувся з торговельним судном

Есмінець ВМС США "Фіцджеральд" зіткнувся з торговельним судном біля узбережжя Японії. Про це повідомив 7-й флот ВМС, передає 112.ua.

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"Фіцджеральд" йшов приблизно в 56 кілометрах на північний захід від Йокосукі (Японія), і зіткнувся з торговельним судном приблизно в 2:30 ранку за місцевим часом.

Зараз з'ясовуються "ступінь травмування персоналу", а також шкода, завдана кораблю, йдеться в заяві флоту.

Також ВМС викликали на допомогу японську берегову охорону.