Біля узбережжя Японії есмінець ВМС США зіткнувся з торговельним судном
01:28, 17 червня 2017Світ
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З'ясовується збиток, завданий судну.
Есмінець зазнав певної шкоди / Фото wikimedia.org
Есмінець ВМС США "Фіцджеральд" зіткнувся з торговельним судном біля узбережжя Японії. Про це повідомив 7-й флот ВМС, передає 112.ua.
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"Фіцджеральд" йшов приблизно в 56 кілометрах на північний захід від Йокосукі (Японія), і зіткнувся з торговельним судном приблизно в 2:30 ранку за місцевим часом.
Зараз з'ясовуються "ступінь травмування персоналу", а також шкода, завдана кораблю, йдеться в заяві флоту.
Також ВМС викликали на допомогу японську берегову охорону.
Aerial video from NHK shows extent of damage to US Navy destroyer after collision off Japan https://t.co/GOWgC0zsLgpic.twitter.com/dA5TOjFmR1— Jon Passantino (@passantino) June 16, 2017
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