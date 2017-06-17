Аварія есмінця ВМС США біля узбережжя Японії: сім моряків пропали, один поранений

Сім членів екіпажу пропали безвісти, а один з них був поранений після зіткнення американського есмінця з торговельним судном біля берегів Японії. Про це повідомила берегова охорона країни, передає 112.ua з посиланням на АР.

Японський канал NHK показав кадри, на яких видно, що бойовий корабель США прийняв удар в правий борт, в результаті чого був пошкоджений корпус судна, в тому числі нижче ватерлінії.

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7-й флот США повідомив на своїй сторінці у Facebook, що він співпрацює з береговою охороною Японії для проведення медичної евакуації моряка. Також представники флоту додали, що кількість травм все ще визначається.

Як повідомлялося раніше, есмінець ВМС США "Фіцджеральд" зіткнувся з торговельним судном біля узбережжя Японії. "Фіцджеральд" йшов приблизно в 56 кілометрах на північний захід від Йокосуки (Японія), і зіткнувся з торговельним судном приблизно в 2:30 ранку за місцевим часом.

З повідомлень ЗМІ відомо, що судно належить Філіппінам.

До місця інциденту направляються інші бойові кораблі Військово-морських сил США.