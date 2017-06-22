Влада Росії закликала туристів зробити щеплення у зв'язку з гей-парадами у Європі

Росспоживнагляд закликав росіян, що виїжджають в країни Європи, де проходять ЛГБТ-фестивалі, заздалегідь зробити щеплення від гепатиту А, повідомляє РБК.

«У період з червня по вересень 2017 року пройдуть кілька національних і міжнародних парадів лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів (ЛГБТ), у тому числі всесвітній фестиваль в Мадриді з 23 червня по 2 липня 2017 року. Очікується, що в заході візьмуть участь до двох мільйонів осіб з різних країн світу», - повідомив Росспоживнагляд.

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У відомстві підкреслили, що хоча ризик передачі вірусу харчовим і водним шляхами в Іспанії невисокий, «ймовірність контактного шляху передачі інфекції оцінюється як висока, особливо серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками».

«З метою профілактики захворювання, які виїжджають у країни Європейського регіону рекомендується зробити щеплення проти гепатиту А», - резюмує Росспоживнагляд.

За інформацією Європейського центру з контролю і профілактики захворювань (ECDC), на який посилається Росспоживнагляд у своєму повідомленні, з червня 2016 року в країнах Європи зареєстровано зростання захворюваності на гепатит А. Зараз відомству відомо більше, ніж про 1 тис. підтверджених випадків захворювання в 15 країнах Європи - Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція і Великобританія.

При цьому більшість хворих виявлено серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками», зазначили в Росспоживнагляді, висловлюючи «особливу заклопотаність» можливим дефіцитом вакцини проти цього вірусу через популярність у Європі гей-фестивалів.

Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на який посилається Росспоживнагляд, був опублікований на сайті організації 7 червня. У звіті йдеться про випадки захворюваності на гепатит А і рекомендації регіональним контактним пунктами ВООЗ донести інформацію про можливу епідемію серед геїв у своїй країні.

«Для чоловіків, які практикують секс з чоловіками, основний фактор ризику пов'язаний з передачею вірусу статевим шляхом, зокрема оральним, анальним способом. Більшість постраждалих країн регулярно рекомендують вакцину проти гепатиту А геїв», - йдеться в документі ВООЗ.