ВООЗ назвала країну-лідера зі споживання алкоголю

Жителі Литви є світовими лідерами зі споживання алкоголю, свідчать дані минулого року. Про це заявив представник Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) Гауді Галеа, передає Delfi.

За словами директора Департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ, в Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів алкоголю.

"Це, за новітніми підрахунками, робить її (Литву) найбільшою п'яницею в Європі, а також найбільш питущою країною у світі", - заявив він журналістам.

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На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного жителя країни припадає близько 15 літрів алкоголю на рік. Третю сходинку займає Латвія (в середньому близько 13 літрів на кожного жителя країни).

Росія разом з Польщею розташувалися на четвертій сходинці з показником трохи більше 12 літрів на кожного жителя. За даними ВООЗ, найкраща ситуація з вирішенням проблем, пов'язаних із споживанням алкоголю, складається у Західній Європі.

Як повідомляв УНІАН, у Росії через зростання алкоголізму хочуть заборонити одеколон у великих флаконах.