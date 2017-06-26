Іракські війська звільнили від бойовиків дві третини Старого міста в Мосулі

Підтримувані США іракські війська близькі до завершення восьмимісячної кампанії зі звільнення все ще контрольованих угрупованням «Ісламська держава» частин Старого міста в Мосулі. Підполковник Салам аль-Обейді 25 червня повідомив, що «від 65 до 70% Старого міста було звільнено, звільнити залишилося менше одного квадратного кілометра», як повідомляє "Радіо свобода".

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Він говорив про це, перебуваючи неподалік головної мечеті, яку бойовики угруповання «Ісламська держава» підірвали чотири дні тому. Встановлення контролю над Старим містом і повне звільнення Мосула означатимуть важливу перемогу над екстремістами – через три роки після того, як у липні 2014 року лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про утворення ісламського «халіфату» в Іраку та Сирії.

Водночас із повідомленнями про просування іракських сил у Мосулі із Сирії надходять дані про просування підтримуваної США коаліції поблизу контрольованого угрупованням «Ісламська держава» міста Ракка в Іраку.