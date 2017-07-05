Через саміт G20 Елтону Джону не дозволили посадку в Гамбурзі, концерт довелося скасувати

Відомий британський співак і композитор Елтон Джон вирішив скасувати свій концерт в Гамбурзі, запланований на 8 липня.

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7 липня у цьому німецькому місті розпочнеться саміт G20 за участю провідних світових лідерів.

Через обмеження, пов'язані з самітом, літаку Елтона Джона досі не видали дозвіл на посадку, повідомляє Bild.

Рішення про скасування виступу рано чи пізно довелося б прийняти, так як було занадто багато невизначеності, пояснили в компанії-організатора концерту.

«Я хотів би вибачитися перед своїми шанувальниками за завдані незручності», - заявив Елтон Джон.

Концерт, можливо, пройде 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у квітні Елтон Джон провів дві ночі в реанімації через рідкісну і небезпечну інфекцію.