Через саміт G20 Елтону Джону не дозволили посадку в Гамбурзі, концерт довелося скасувати
Саміт розпочнеться 7 липня, концерт відомого британського виконавця, можливо, пройде в грудні.
Відомий британський співак і композитор Елтон Джон вирішив скасувати свій концерт в Гамбурзі, запланований на 8 липня.
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7 липня у цьому німецькому місті розпочнеться саміт G20 за участю провідних світових лідерів.
Через обмеження, пов'язані з самітом, літаку Елтона Джона досі не видали дозвіл на посадку, повідомляє Bild.
Рішення про скасування виступу рано чи пізно довелося б прийняти, так як було занадто багато невизначеності, пояснили в компанії-організатора концерту.
«Я хотів би вибачитися перед своїми шанувальниками за завдані незручності», - заявив Елтон Джон.
Концерт, можливо, пройде 5 грудня.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у квітні Елтон Джон провів дві ночі в реанімації через рідкісну і небезпечну інфекцію.