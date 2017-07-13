Віце-прем'єр Росії назвав НАТО "псами війни" і "нащадками гітлерівських недобитків"

12:32, 13 липня 2017
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Слова Рогозіна висміяв депутат Європарламенту, що розлютило його ще більше.

Дмитро Рогозін / REUTERS

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін і екс-постпред Росії при НАТО у своїй манері відреагував на відеоролик альянсу про "лісових братів" країн Балтії, що протистояли Червоної армії.

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"Ролик НАТО про "лісових братів", що вбивають наших солдатів, підтверджує, що в особі НАТО ми маємо справу зі спадкоємцями гітлерівських недобитків " - написав він у Twitter.

На різку заяву Рогозіна з іронією відреагував депутат Європарламенту і екс-глава МЗС і Міноборони Латвії Артіс Пабрікс.

"Які ви смішні. Що ваші солдати робили в моїй країні після 1945-го? Вони заблукали або гриби збирали? "- відповів він риторичним запитанням.

Рогозін відповів у ще більш брутальній манері: "Коли я працював постпредом при НАТО, ви собі такого не дозволяли. Зараз остаточно знахабніли. "Пси війни" вирішили скинути козячі пики"

"Лісові брати" це загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова-Ріббентропа.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що Росія вже протягом багатьох років "істотно стурбована" наближенням військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів. В альянсі також занепокоєні збільшенням Росією військового потенціалу на всіх фронтах.

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Теги: #НАТО і Росія