Віце-прем'єр Росії назвав НАТО "псами війни" і "нащадками гітлерівських недобитків"

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін і екс-постпред Росії при НАТО у своїй манері відреагував на відеоролик альянсу про "лісових братів" країн Балтії, що протистояли Червоної армії.

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"Ролик НАТО про "лісових братів", що вбивають наших солдатів, підтверджує, що в особі НАТО ми маємо справу зі спадкоємцями гітлерівських недобитків " - написав він у Twitter.

На різку заяву Рогозіна з іронією відреагував депутат Європарламенту і екс-глава МЗС і Міноборони Латвії Артіс Пабрікс.

"Які ви смішні. Що ваші солдати робили в моїй країні після 1945-го? Вони заблукали або гриби збирали? "- відповів він риторичним запитанням.

Рогозін відповів у ще більш брутальній манері: "Коли я працював постпредом при НАТО, ви собі такого не дозволяли. Зараз остаточно знахабніли. "Пси війни" вирішили скинути козячі пики"

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) July 11, 2017

"Лісові брати" це загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова-Ріббентропа.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що Росія вже протягом багатьох років "істотно стурбована" наближенням військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів. В альянсі також занепокоєні збільшенням Росією військового потенціалу на всіх фронтах.