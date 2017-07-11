У МЗС здивовані заявою Держдуми РФ щодо блокади Україною та Молдовою Придністров'я

Міністерство закордонних справ України з подивом сприйняло заяву Державної думи Федеральних Зборів РФ від 7 липня, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу української та молдовської сторін, зокрема, у нібито блокаді Придністровського регіону Республіки Молдова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зауважили, що Придністровський регіон Молдови користується всіма перевагами режиму Зони вільної торгівлі СНД і Зони вільної торгівлі між Молдовою і Євросоюзом, а експорт виробленої в Придністров’ї продукції в Україну збільшився з 51 млн дол. США в 2015 році до 61 млн дол. США в 2016 році й продовжує зростати в поточному році.

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"Цілковите несприйняття викликає «занепокоєння» Держдуми через запровадження спільного контролю у пункті пропуску «Кучурган». Адже це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати назвали звинувачення з боку РФ у начебто затягуванні проведення чергового раунду переговорів у форматі «5+2», ще одним прикладом відвертої маніпуляції, оскільки саме тираспольська "адміністрація" відхилила нещодавню пропозицію щодо організації Баварської конференції, де планувалося обговорити майбутній порядок денний переговорів та строки їхнього проведення.

"Звертаємо увагу, що позиція України незмінно полягає у необхідності мирного врегулювання на основі фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів. Це у повній мірі стосується процесу придністровського врегулювання", - підкреслили у МЗС.

Відомство закликає Росію припинити деструктивні дії та нарешті надати дієве сприяння вирішенню низки актуальних питань порядку денного переговорного процесу у форматі «5+2» в інтересах населення обох берегів Дністра, у тому числі шляхом виконання взятих Москвою за підсумками Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року на себе зобов’язань та виведення своїх військ з Придністровського регіону Республіки Молдова.