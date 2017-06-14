У Молдові розповіли, як планують заборонити російську пропаганду на ТБ

У Молдові запропонують власникам п’яти телеканалів вилучити з сітки мовлення російські програми "пропагандистського характеру" у разі прийняття закону про боротьбу із закордонною пропагандою. Про це повідомив спікер парламенту країни Андріан Канду, повідомляє Newsmaker.md.

За його словами, відповідний законопроект передбачає, що "телеканалам дозволять випускати інформаційно-аналітичні програми, новини і військові передачі, тільки вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення (Росія цю конвенцію не ратифікувала. - Ред.)".

Зокрема, йдеться про російські програми "пропагандистського характеру" п'яти телеканалів - Prime TV, РТР-Молдова, НТВ-Молдова, РЕН-Молдова і СТС-Молдова.

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Повідомляється, що деякі депутати парламенту назвали ці телеканали "російськими танками", та порівняли російську пропаганду з тією, що була в "нацистській Німеччині та СРСР".

Штраф за порушення цієї заборони буде до 100 тис. леїв (5 495 доларів). Зараз максимальний штраф за порушення Кодексу про телебачення і радіо становить 30 тис. леїв.

Як відомо, напередодні у парламенті Молдови зареєстрували законопроект, який покликаний виключити пропагандистські інформаційні програми Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, у парламент Молдови внесений законопроект про обмеження мовлення російських телеканалів. Документ, розроблений правлячою Демократичною партією Молдови, пропонує заборонити трансляцію інформаційних, політико-аналітичних і військових програм з країн, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.