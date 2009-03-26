У Держдумі розповіли, звідки в усіх загроз Росії ноги ростуть

Голова Державної думи Російської Федерації, голова вищої ради партії «Єдина Росія» Борис ГРИЗЛОВ вважає, що деякі сили за кордоном використовують економічну кризу, щоб розхитати політичну ситуацію в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Москві, виступаючи на спільному засіданні вищої та генеральної рад партії "Єдина Росія".

"Ми вже бачимо наочні прояви політичного екстремізму. Я говорю про спроби зсередини або ззовні - а, швидше за все, спільно - розхитати країну", - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Він зазначив, що "вже зараз ми бачимо спроби підсунути незадоволеним прапор у руки, тільки прапор цей іноді виявляється прапором іншої країни".

"Ми бачили мітинги в Примор`ї, у Владивостоку, де мітингувальники йшли з японським прапором. Це факт", - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Якихось інших конкретних прикладів він не наводив, але підкреслив, що "всі ці загрози ми зобов`язані подолати".

Крім того, Б.ГРИЗЛОВ заявив, що причини економічної кризи в Росії знаходяться за кордоном.

"Для кризи підготували грунт ті, хто замість розвитку реальної економіки, займався економікою віртуальною. Віртуальна економіка була збудована на гігантському секторі так званих квазігрошових коштів. Причини кризи за кордоном, і ці причини треба усувати", - сказав він.

На його думку, саме через катастрофу віртуальної економіки "нафта за півроку падає в ціні в три-чотири рази". Б.ГРИЗЛОВ також нагадав, що через кризові явища в четвертому кварталі 2008 року в Росії спад промислового виробництва становив 6,1%, а в січні-лютому 2009 року - 14,6%. Б.ГРИЗЛОВ також зазначив, що тільки кількість безробітних у Росії перевищила 6 млн.