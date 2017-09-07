Військові з Молдови вирушили на навчання НАТО до України всупереч незгоді президента

Контингент Національної армії Молдови у складі 57 військовослужбовців бере участь у військових навчаннях НАТО Rapid Trident 2017, що відбуваються з 7 до 23 вересня в Міжнародному центрі миротворчості і безпеки в Яворові в Україні, повідомило Міністерство оборони Молдови, – незважаючи на подвійну заборону з боку президента і головнокомандувача Ігоря Додона, передає Радіо Свобода.

Як мовиться в повідомленні, командир контингенту підполковник Александру Маркуца наголосив, що метою навчань є розвивати взаємодію військ, посилювати обороноздатність і підтримати на міжнародній арені образ Національної армії Молдови для її подальшої участі в миротворчих місіях.

Читайте такожУ Молдові визнали неконституційним ініційований Додоном референдум про розширення його повноважень

Раніше в середу Ігор Додон, відомий проросійською позицією, заявив, що зупиняє чинність постанови уряду про спрямування військового контингенту на навчання як такої, що, на його думку, суперечить законодавству країни, до винесення остаточного рішення Конституційним судом Молдови.

Уранці цього ж дня проєвропейський уряд Молдови ухвалив постанову про спрямування військових на навчання – всупереч попередній заяві президента і головнокомандувача Збройних сил, що він не дозволяє цієї участі. Як заявив прем’єр-міністр Павел Філіп, він не бачить ніяких аргументів, які виправдовували б президентську відмову.

Додон у вівторок заявив, що відхиляє прохання Міністерства оборони про участь військових у навчаннях за межами країни.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбуваються цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них планується участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови.

Як повідомляв УНІАН, у липні Додон виступив проти резолюції парламенту, у якій депутати висунули вимогу вивести російські війська з території невизнаного Придністров'я.