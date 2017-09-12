Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

З космодрому "Плесецьк" в Росії був проведений випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" шахтного базування. Про це повідомили в Міноборони Росії, передають "РИА Новости".

"Основна мета запуску - підтвердження надійності партії ракет аналогічного класу. Експериментальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні Кура на Камчатці. Поставленої мети досягнуто, завдання виконано в повному обсязі", - зазначили у відомстві.

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Зокрема, відбувся випробувальний пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" стаціонарного базування, оснащеної головною частиною.

РС-24 була розроблена Московським інститутом теплотехніки.

Згідно з повідомленням, ракета створена з використанням рішень, реалізованих у ракетний комплекс "Тополь-М".

Тактико-технічні характеристики, зокрема, радіус дії і заряд, який може нести ракета, не розкриваються.

Як повідомляв УНІАН, КНДР може запустити міжконтинентальну ракету на день свого утворення. Запуск ракети Пхеньян може провести вже в ці вихідні.