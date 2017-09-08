КНДР може запустити міжконтинентальну ракету на день свого утворення

У Південній Кореї попереджають про можливй запуск ще однією міжконтинентальної ракети КНДР вже цієї суботи, на річницю свого утворення. Про це повідомляє The Associated Press.

Сеул вважає, що Північна Корея може потенційно провести наступні випробування МБР у ці вихідні або 10 жовтня, в ще одне північнокорейський свято - день заснування керівної партії.

Зазначимо, що КНДР була утворена 9 вересня 1948 року.

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Повідомляється, що раніше Північна Корея відзначала ключові дати країни демонстрацією військової потужності.

Як повідомляв УНІАН раніше, КНДР назвала своє найпотужніше випробування водневої бомби 3 вересня «подарунковим пакетом» для США. Про це заявив посол КНДР при ООН Хан Тхе Сон на конференції у Женеві.

"Я пишаюсь тим, що всього два дні тому, 3 вересня, КНДР успішно здійснила випробування водневої бомби для міжконтинентальної балістичної ракети в рамках свого плану створення стратегічних ядерних сил", - сказав він на Женевському форумі, додавши, що "Нещодавні заходи з самооборони моєї країни, КНДР, є "подарунком", адресованим нікому іншому, як США».