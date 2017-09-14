У Білорусі стартують російські військові навчання "Захід-2017"

У Білорусі 14 вересня розпочинаються спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017". Ці навчання є відновленням радянської традиції навчань країн Варшавського договору, який таким чином готувався протистояти НАТО.

Білорусь і Росія з 2009 року вирішили відновити ці навчання, хоча потенційного ворога не називали. Їх проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії – лише у 2015 році не було таких навчань, передає Радіо Свобода.

Особливість навчань у 2017 році – зміна геополітичної обстановки: агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО, й Білорусь, яка була переговорним майданчиком для України та Росії в обговоренні проблеми Донбасу, за словами військових аналітиків, виступає як союзник країни-агресора.

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За даними білоруського міністерства оборони, на території Білорусі навчання пройдуть на семи полігонах та у двох окремих місцевостях, навчатимуться 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них сім тисяч – з білоруських підрозділів, три тисячі – з російських.

Такими силами робити агресію проти сусідів чи анексію неможливо, наполягають білоруські військові. Білоруська опозиція побоюється, що Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі, адже його політика є непередбачуваною. Зокрема, провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку ймовірність у 10 відсотків.

Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову наголосило на оборонному характері навчань "Захід-2017" та обіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

Як будуть проходити навчання "Захід", міноборони Білорусі обіцяє звітувати щодня на брифінгах та у прес-релізах, акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, у тому числі з України та країн НАТО.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань "Захід-2017" становитиме близько 240 тисяч осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках "антитерористичних" навчань "Захід-2017" не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тисяч військовослужбовців і 250 танків.