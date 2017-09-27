Ді Капріо зіграє наймолодшого президента США

Володар премії "Оскар" Леонардо Дікапріо отримав головну роль у кінокартині режисера Мартіна Скорсезе про 26-го президента США Теодора Рузвельта, передає ZN.ua.

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Режисером фільму стане Мартін Скорсезе - це буде їх шоста спільна робота. Вони працювали разом над такими проектами як: "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Острів проклятих", "Відступники" і "Вовк з Уолл-Стріт". В планах у них ще два спільних фільму. Мова про "Диявола у білому місті", в якому зіграє Леонардо маніяка з Чикаго, і Killers of the Moon Flower про становлення ФБР.

Біографічна стрічка про Рузвельта може стати першим спільним проектом кіностудії Paramount Pictures і компанії Ді Капріо Appian Way Productions.

Теодор Рузвельт був наймолодшим президентом в історії США, зайнявши посаду в 42 роки. Він став першим американцем, який отримав Нобелівську премію миру.

Докладної інформації про сюжет майбутнього байопіка поки немає. Але на життєвому шляху Теодора Рузвельта відбувалося стільки важливих подій, що стає цікаво, на чому саме сконцентрують увагу творці фільму.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно фонд Ді Капріо пожертвував рекордні за свою історію $20 мільйонів на захист навколишнього середовища.