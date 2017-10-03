Додон заявив, що мандат президента Молдови був даний йому Богом

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що президентський мандат був даний йому Богом. Про це повідомив Newsmaker.

За словами Додона, про «богообраність» йому повідомив патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

«Знаєте, Патріарх Кирило сказав мені на самому початку мандата: „Пан президент, цей мандат був даний Господом“, — розповів Додон.

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Наприкінці вересня стало відомо, що партія соціалістів Молдови почала збір підписів петицій про проведення національного референдуму щодо переходу країни від парламентської до президентської форми правління.

Раніше на спеціальному засіданні парламенту Молдови фракція лібералів запропонувала відсторонити від посади Додона і провести референдум про його відставку.

Нагадаємо, Додон — перший президент Молдови, обраний прямим всенародним голосуванням з 1996 року. Вони були призначені після рішення Конституційного суду країни від 4 березня 2016 року про неконституційність обрання президента в парламенті.