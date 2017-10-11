ЄС зупинив фінансування реформи юстиції у Молдові

Європейський Союз скоротив фінансування реформи юстиції в Молдові. Заява про те, що Брюссель не перераховуватиме додаткові кошти Молдові для підтримки реформ у галузі юстиції, оприлюднена у середу, 11 жовтня, на сайті місії ЄС в Молдові, передає Deutsche Welle.

У заяві зазначається, що ЄС уважно стежив за процесом реформ та відзначає, що влада Молдови проявила недостатню прихильність до реформування сектору правосуддя у 2014 та 2015 роках. Наголошується, що при недостатньому розподілі коштів та персоналу необхідні реформи не проводились і внаслідок цього "прогресу було недостатньо".

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"Влада Молдови не виконала умови ЄС для отримання останнього фінансового переказу в рамках програми реформи правосуддя на суму 28 мільйонів євро", - наголошується у повідомленні і вказується, що ця сума не буде перерахована до державного бюджету ЄС.

Зазначається, що ЄС також призупинив бюджетну підтримку ще у чотирьох галузях політики. Строки виплат та суми будуть названі пізніше.

Глава представництва ЄС в Республіці Молдова, посол Петер Міхалко заявив, що, попри цю ситуацію, ЄС продовжує "підтримувати молдаван, які старанно працюють заради кращого майбутнього". "Ми зараз розмірковуємо над тим, як можемо допомогти громадянам (Молдови - Ред.) в найближчі роки. Ми хочемо віддати пріоритет проектам, які безпосередньо покращують життя молдаван", - зазначив Міхалко.