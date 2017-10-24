У Молдові призначили міністра оборони без згоди та участі президента

Указ про призначення Євгена Стурзи міністром оборони Молдови підписав голова парламенту Андріан Канду, який тимчасово виконує обов'язки президента. Як повідомляє молдавське видання Publika.md, новий міністр оборони, 32-річний Стурза вже приніс присягу.

З 2015 року він є заступником голови Народно-європейської партії Молдови. Обов'язки очільника оборонного відомства Молдови до цього часу виконував заступник міністра Георгій Галбура.

Читайте такожЕксперт попередив про високу ймовірність держперевороту у Молдові

Посада міністра оборони стала вакантною у грудні 2016 року. Ліберальна партія позбавила Анатола Шалару політичної підтримки, і указ про його відставку підписав президент Молдови Ігор Додон.

Додон звинуватив Шалару у "заграванні" з НАТО, нагадавши про нейтральний статус Молдови. Також президента обурила виставка американської військової техніки на Площі великих національних зборів 9 травня.

Як повідомляє NewsMaker, Конституційний суд (КС) Молдови 20 жовтня розглянув запит уряду, який просив визначити обставини, за яких виправдано тимчасове виконання обов'язків президента при схваленні кандидатури міністра оборони. Також уряд попросив КС призначити того, хто виконає ці обов'язки.

Суд постановив, що обставинами, за яких виправдано тимчасове виконання обов'язків глави держави, є факт відмови Додона виконувати свої конституційні обов'язки. Зокрема, вважають конституційні судді, президент був зобов'язаний затвердити кандидатуру міністра оборони Стурзи, яку двічі запропонував прем'єр-міністр.

При цьому у своїй постанові від 20 жовтня КС не вказав, хто точно повинен підписати указ за президента - спікер парламенту чи прем'єр-міністр.

Раніше, 17 жовтня, Конституційний суд вирішив, що у разі відмови президента призначити запропонованого Демократичною партією міністра оборони, це можуть зробити спікер чи прем'єр без згоди та участі президента.

Коментуючи рішення КС, Додон заявив, що не визнає призначеного таким чином міністра оборони. Рішення Конституційного суду він назвав узурпацією влади і пообіцяв, що правляча Демпартія і КС «відповідатимуть за всі беззаконня».

Як повідомляв УНІАН, раніше Додон заявив, що мандат президента Молдови був даний йому Богом.