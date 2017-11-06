Стало відомо ім'я чоловіка, який розстріляв 26 людей в техаській церкві

26-річний Девін Келлі, білий чоловік з околиць Сан-Антоніо, влаштував стрілянину в церкві міста Сазерленд Спрінгс в Техасі. Про це повідомляє ABC News.

У поліції зазначають, що він, ймовірно, ніяк не пов'язаний з організованими терористичними угрупованнями. Зараз слідчі вивчають його соціальні мережі. Будинок чоловіка вже обшукали.

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Як пише Daily Mail, нападник одружений, у 2009-2014 роках служив у Військово-повітряних сил США, звідки був звільнений за рішенням військового суду.

Повідомляється, що останні кілька років Келлі був проповідником у баптистській церкві Кінгсвілля.

За даними правоохоронців, він у чорному одязі, бронежилеті і бойовому обнундируванні зайшов у церкву і почав стріляти по прихожанам.

У Пентагоні, пише ABC News, підтвердили, що Келлі проходив службу у ВПС США.

За даними влади, в результаті стрілянини в баптистській церкві в Техасі загинули 26 людей, ще близько 20 отримали поранення. Вік жертв становить від 5 до 72 років.

Як повідомляв УНІАН раніше, в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 27 людей, ще 24 отримали поранення. Напад стався в місті Сазерленд Спрінгс, що в 30 милях від Сан Антоніо, у неділю, 5 листопада, об 11:30 за місцевим часом, коли в церкві йшла недільна служба.