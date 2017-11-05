У Техасі невідомий відкрив стрілянину в церкві: понад 20 загиблих (фото)

В результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 27 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє телеканал CNN.

Читайте такожУ США чоловік застрелив двох людей у супермаркеті

Напад стався в місті Сазерленд Спрінгс, що в 30 милях від Сан Антоніо, у неділю, 5 листопада, об 11:30 за місцевим часом, коли в церкві йшла недільна служба.

Усього на службі, за наявною інформацією, перебували близько 50 людей.

Чоловік, який влаштував стрілянину загинув після недовгої погоні, активної загрози більше немає. Невідомо, чи був він застрелений поліцейськими, чи покінчив життя самогубством.

За словами свідків, нападник здійснив більше двох десятків пострілів і кілька разів перезаряджав зброю. Його мотиви поки не відомі, на місці трагедії працює ФБР, передає Бі-Бі-Сі.

Президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що "стежить за ситуацією з Японії", де він перебуває c робочим візитом в рамках свого азіатського турне.

"Нехай Бог буде з людьми в Сазерленд Спрінгс. ФБР і правоохоронні органи на місці події. Я спостерігаю за ситуацією з Японії", - сказано в повідомленні Трампа.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

"Ми молимося за всіх, хто постраждав від цього диявольського дійства. Дякую поліції за їх швидку реакцію", - сказав губернатор Техасу Грег Еббот.

Зазначимо, що населення міста складає близько 400 осіб.