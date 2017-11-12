У Німеччині хочуть скасувати восьмигодинний робочий день

У Німеччині слід запровадити гнучкіший графік роботи для підтримки конкурентоспроможності німецьких компаній. Про це заявив глава Ради економічних експертів при уряді ФРН Крістоф Шмідт (Christoph Schmidt) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 12 листопада.

"Фірми, які хочуть вижити в новому, просякнутому цифровими технологіями, світі, повинні бути маневреними та вміти швидко скликати свої команди (співробітників. - Ред.). Переконання, що робочий день починається в офісі вранці та закінчується після виходу з офісу, застаріло", - вважає Шмідт, пише DW.

Водночас фахівець застеріг від прихованого збільшення робочого часу внаслідок реформи.

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"Можливо, роботодавцям цього й хотілося б, але повинно йтися винятково про те, щоб існуючий робочий час гнучкіше розподілявся протягом дня і тижня", - пояснив Шмідт.

Німецькі роботодавці давно виступають за скасування восьмигодинного робочого дня та збереження чинної норми щодо обмеження праці 48-ми годинами на тиждень, пише Welt am Sonntag. Вони також виступають за скорочення з 11 до 9 годин зафіксованої в законодавстві норми обов'язкової перерви між робочими днями. Профспілки - проти, бо остерігаються фактичного збільшення робочого часу для працівників.

Рада економічних експертів передала свої висновки канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодавства - одна з тем переговорів щодо створення коаліції "Ямайка" у складі християнських демократів, "зелених" та вільних демократів в Бундестазі нового скликання.