У Москві вже 2 тижні обстрілюють дитсадок – міліція звеліла мовчати

Невідомий обстріляв московський дитячий садок № 1051 в Москві. Інцидент відбувся у п`ятницю, передає канал РЕН ТБ. За інформацією Life.Ru, вогонь вівся по вікнах ясельної групи. У вікнах дитячого саду видно десятки отворів від куль. Діти евакуйовані.

Стрілянина в районі дитячого саду № 1051 почалася 9 травня. Потім, передає РЕН ТБ, стрілянина продовжувалася. Співробітникам установи в міліції заборонили розповідати про те, що відбувається.

Директор дитячого саду Валентина Козінева повідомила: "Вимогу (міліції) виконували цілих два тижні. Весь цей час у вікна били кулі. І ніхто нічого не знав".

9 травня біля стін установи невідомий важко поранив 11-річного хлопчика. Куля потрапила в живіт дитині. Зараз дитина переведена з реанімації в звичайну палату.

У правоохоронних органах заявляють, що ведеться розслідування.

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