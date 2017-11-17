Шанувальники Lil Peep знайшли можливу винуватицю смерті репера (фото)

12:38, 17 листопада 2017
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Дівчина нібито могла дати співаку підроблений "Ксанакс". Ліл Піп помер у віці 21 року.

За попередніми даними, причиною смерті стало передозування наркотичними речовинами / instagram.com/lilpeep

 

Шанувальники померлого реп-виконавця Густава Ара, відомого під псевдонімом Ліл Піп (Lil Peep), знайшли дівчину, яка, ймовірно, може бути винна у смерті артиста. Фото дівчини і скріншоти з чату опублікував користувач Sadgasm в Facebook.

"Це дівчина, яка, ймовірно, дала Lil Peep підроблений "Ксанакс", — йдеться у підписі до знімків.

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Як повідомляв УНІАН, американський репер Ліл Піп помер у віці 21 року. За кілька годин до своєї смерті Ліл Піп залишив на своїй сторінці в мережі Instagram запис «Коли я помру, ви полюбите мене».

Повідомляється, що репер повинен був дати концерт в місті Тусон, штат Арізона, але виступ раптово скасували. Пізніше з'ясувалося, що виконавця доставили в лікарню з підозрою на передозування наркотиками, де він і помер.

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