Шанувальники Lil Peep знайшли можливу винуватицю смерті репера (фото)

Шанувальники померлого реп-виконавця Густава Ара, відомого під псевдонімом Ліл Піп (Lil Peep), знайшли дівчину, яка, ймовірно, може бути винна у смерті артиста. Фото дівчини і скріншоти з чату опублікував користувач Sadgasm в Facebook.

"Це дівчина, яка, ймовірно, дала Lil Peep підроблений "Ксанакс", — йдеться у підписі до знімків.

Читайте такожГоловний італійський мафіозі помер у тюремній лікарні

Як повідомляв УНІАН, американський репер Ліл Піп помер у віці 21 року. За кілька годин до своєї смерті Ліл Піп залишив на своїй сторінці в мережі Instagram запис «Коли я помру, ви полюбите мене».

Повідомляється, що репер повинен був дати концерт в місті Тусон, штат Арізона, але виступ раптово скасували. Пізніше з'ясувалося, що виконавця доставили в лікарню з підозрою на передозування наркотиками, де він і помер.