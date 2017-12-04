Оголошено дату виходу фільму Тарантіно про вбивство вагітної дружини Романа Поланскі

Фільм Квентіна Тарантіно про вбивство Шерон Тейт, дружини Романа Поланскі, вийде 9 серпня 2019 року. Про це повідомляє Variety.

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Так, 9 серпня 2018 року виповнюється 50 років з дня смерті Шерон Тейт, вбивство якої покладено в основу сюжету картини. Знімати фільм буде Sony Pictures.

Зараз Квентін Тарантіно веде переговори з Томом Крузом, Бредом Піттом, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі і Дженніфер Лоуренс. Точний акторський склад поки невідомий.

Картина розповість історію ТВ-актора, який намагається почати кар'єру у великому кіно. Жахливе вбивство у 1969 році актриси і дружини Романа Поланські - Шерон Тейт, а також її чотирьох друзів "сім'єю" Чарльза Менсона буде основним фоном історії.

Варто відзначити, що Шерон Тейт у момент вбивства перебувала на 8-му місяці вагітності.