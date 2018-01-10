ЗМІ: Бред Пітт закрутив роман із зіркою "Гри престолів"
Нещодавно Бред навіть відвідав благодійну гала-вечерю, на якій також була присутня Кларк.
За інформацією популярного порталу "Hollywood Life", в даний час Бред Пітт закоханий в зірку серіалу "Гра престолів" - 31-річну актрису Емілію Кларк.
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Через півтора роки тема розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта поступово відійшла на другий план. Тепер журналісти почали писати про подробиці нових стосунків знаменитої пари.
Минулого року Бреду Пітту приписували роман з Дженніфер Лоуренс і Сієнною Міллер. Але, в результаті, ці новини виявлялися не правдивими.
На цей раз журналісти запевняють: Пітт серйозно закохався. Зараз 44-річний актор захоплений зіркою "Гри престолів" – мініатюрною блондинкою Емілією Кларк.
"Бред в захваті від Емілії. Логічно, що він хоче почати новий рік з чистого аркуша", – заявило джерело з оточення Пітта в інтерв'ю порталу "HollywoodLife".
Нещодавно Бред навіть відвідав благодійну гала-вечерю, на якій також була присутня Кларк. Одним з лотів вечора була вечеря з актрисою і спільний перегляд одній із серій "Гри престолів", пише edinstvennaya.ua.
Бред Пітт до останнього бився на аукціоні, але в підсумку йому довелося поступитися заможній подружній парі.