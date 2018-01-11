Голлівудський відлюдник Кіану Рівз сходив на побачення (фото)

Відомий голлівудський відлюдник Кіану Рівз сходив на побачення. Про це повідомляє видання Daily Mail.

53-річний актор вечеряв з жінкою в італійському ресторані в Західному Голлівуді 8 січня. На виході з ресторану актора чекали шанувальники, з якими він з радістю поспілкувався.

Читайте такожЗМІ: Бред Пітт закрутив роман із зіркою "Гри престолів"

Видання пише, що, як правило, на всіх світських заходах Кіану виглядає сумним, проте в цей вечір посмішка не сходила з його обличчя. Сидячи в автомобілі після відвідування ресторану, пара сміялася і довго розмовляла.

За даними видання W magazine, дама, яка була поруч з Рівзом, – художниця Олександра Грант. Вона є ілюстратором книг актора.

Рівз ніколи не був одружений. У 1999 році дочка Рівза Ава Арчер від його коханої, актриси Дженніфер Сайм народилася мертвою. А в 2001 році Сайм загинула в автокатастрофі. Кіану поховав екс-кохану поруч з дочкою.