У Кремлі назвали "непорозумінням" видачу Міноборони РФ медалей за захоплення Криму

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що медаль Міноборони РФ за захоплення Криму датована 20 лютого 2014 року, коли в Києві ще керував колишній президент України Віктор Янукович, через «технічне непорозуміння».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві.

«Щодо медалі за повернення Криму - я не бачив цієї медалі, думаю, що це просто технічне непорозуміння», - сказав Лавров.

При цьому він в черговий раз заявив, що «зневагу до міжнародного права продемонстрували ті, хто підтримував Майдан».

Лавров підкреслив, що 21 лютого 2014 року було досягнуто домовленості між чинним президентом Януковичем і опозицією за сприяння глав МЗС Німеччини, Польщі та Франції, але її «було розірвано», а ті, хто від ЄС підписали цю угоду - «обдурили український народ».

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Також Лавров оголосив, що 26 лютого сили "Правого сектору" і "вахабіти" Хізб ут-Тахрір санкціонували застосування сили для штурму Верховної Ради Криму, після чого "почалися всі процеси" і стало зрозуміло, що "з цією владою нічого спільного у кримчан бути не може".

За його словами, "це порушення міжнародного права, включаючи Будапештський меморандум, де Україна взяла на себе зобов'язання не підтримувати ксенофобські настрої".

Після захоплення Криму Міноборони Росії почало нагороджувати російських окупантів медаллю «за повернення Криму», де зазначено, що операція проводилася з 20 лютого 2014 року до 18 березня 2014 року.