Лавров оголосив, що Захід робить конфлікт в Україні штучно "більш масштабним, ніж він заслуговує"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що Захід робить конфлікт в Україні штучно «масштабнішим, ніж він заслуговує».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві.

«Україна - це тема, яка, мабуть, доволі штучно стає набагато масштабнішою або робиться більш масштабною, ніж вона заслуговує і розглядається як лакмусовий папірець протистояння між Росією і Заходом в цілому», - заявив Лавров.

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«Вважаю такий підхід помилковим - абсолютно політизованим. Якби відійшли від цієї призми, через яку намагаються розглядати українську кризу протистояння між «авторитарною Росією» і «ліберальним Заходом», а сконцентрувалися на тому, що записано в Мінських домовленостях - там все гранично ясно і гранично чітко написано і подвійному тлумаченню не підлягає, тоді кризу було б давно врегульовано, тому, що це означало б відмову від ідеологізованого трактування як такого, що має глобальне значення між Росією і Заходом», - наголосив керівник російського МЗС.

За його словами, це дало б змогу західним колегам відійти «від бездумної і беззастережної» підтримки України на «зрив» Мінських угод.