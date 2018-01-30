Співачка, яку не пустили на Євробачення-2017, представлятиме Росію у Португалії

11:11, 30 січня 2018
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Юлія Самойлова представить Росію на Євробаченні-2018 / фото eurovision.tv

Росія визначилася з представником країни на Євробаченні-2018 у Португалії. Ним стала співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію у минулому році в Україні.

На офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що Перший канал вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі. Пісня, з якою виступить співачка, ще невідома, але буде опублікована найближчим часом.

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Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на Євробачення у Києві через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'зд до України через виступи в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що організатори Євробачення наклали на Україну штраф через недопуск російської співачки Юлії Самойлової.

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Теги: #Євробачення в Португалії#Юлія Самойлова