Співачка, яку не пустили на Євробачення-2017, представлятиме Росію у Португалії

У 2017 році співачку Юлію Самойловуне впустили на Євробачення у Києві через концерти в окупованому Криму.

Росія визначилася з представником країни на Євробаченні-2018 у Португалії. Ним стала співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію у минулому році в Україні.

На офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що Перший канал вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі. Пісня, з якою виступить співачка, ще невідома, але буде опублікована найближчим часом.

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Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на Євробачення у Києві через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'зд до України через виступи в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що організатори Євробачення наклали на Україну штраф через недопуск російської співачки Юлії Самойлової.