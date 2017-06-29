Скандал і санкції EBU: український організатор прокоментував штраф через недопуск росіянки на Євробачення-2017

Після оприлюднення інформації про санкції для України від Європейської мовної спілки через недопуск Юлії Самойлової до участі у "Євробаченні-2017" НСТУ представила свою позицію, де назвала такі санкції організатора "Євробачення" необґрунтованими.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор Євробачення-2017 доклала всіх зусиль, щоб Міжнародний пісенний конкурс у Києві пройшов успішно. Якість організації Євробачення-2017 високо оцінили не лише делегації країн-учасниць та глядачі шоу, а й Європейська мовна спілка, про що спілка повідомила ПАТ "НСТУ" в своєму офіційному листі. Втім, мовник-організатор музичної першості не впливає на контроль кордону або законів держави.

Крім того, НСТУ наголошує, що суспільний мовник не є органом, що контролює кордони чи таким, що впливає на законодавство України. Питання правил перетину кордонів та відповідних санкцій за їх недотримання не лежить у площині відповідальності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

З огляду на вищевикладене, санкції проти НСТУ є необґрунтованими. НСТУ оскаржуватиме такі санкції згідно з правил, що діють в Європейській мовній спілці та Статуту ЄМС", - підсумували в заяві.

Нагадаємо, голова НСТУ Зураб Аласанія зауважив, що Україна заплатить штраф через недопуск учасниці від Росії на "Євробачення"

Європейська мовна спілка винна Україні гроші, які є спонсорською сумою. Він наголосив, що цей борг є більшим ніж штраф, який хочуть стягнути з України. Попри це Європейська мовна спілка заявила, що розглядає можливість санкцій проти ПАТ "НСТУ" за те, що мовник-організатор не зміг забезпечити участь співачки з Російської Федерації Юлії Самойлової у конкурсі.