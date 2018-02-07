Навколо "Іскандерів" під Калінінградом склалася кумедна ситуація — політолог

Через російську політику факт звичайного переозброєння набув політичного сенсу, зазначив експерт.

Росія відпочатку надала політичного сенсу розгортанню ракетних комплексів "Іскандер" у Калінінградській області, що зробило ситуацію з їх розміщенням кумедною, вважає російський журналіст і політолог Олександр Гольц.

Читайте такожВ США вважають, що РФ відстоює теорію ядерного загострення для воєнного конфліктуУ коментарі «Главреду» експерт зазначив, що на сьогоднішній день "Іскандерами" були переозброєні усі російські сухопутні бригади, крім двох: одна з них знаходиться недалеко від України, а друга — в Калінінграді.

"... у російській армії, в сухопутних військах існують ракетні бригади, які до певного моменту були озброєні радянськими тактичними ракетними комплексами "Точка-У", які вже застаріли, тому почалося переозброєння, і "Точки-У" замінили на "Іскандери", — зазначив політолог.

За словами експерта, "здавалося б, розумно було б розміщувати ці сучасні комплекси там, де існує конфронтація, а вона, очевидним чином, існує між Росією та НАТО".

"Але Росія відпочатку надала політичний сенс розгортанню "Іскандерів", тому склалася кумедна ситуація... Власне кажучи, через російську політику факт простого переозброєння набув політичного сенсу", — уклав Гольц.

Нагадаємо, 5 лютого Росія розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.