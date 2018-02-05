Росія розмістила "Іскандери" під Калінінградом на постійній основі

Розміщення "Іскандерів" для Литви потенційно небезпечніше через їх використання з метою перешкодити діям союзників по НАТО в регіоні.

Росія в понеділок розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.

Про це заявив литовський міністр оборони Раймундас Каробліс, повідомляє Delfi.

"За його словами, раніше ці ОТРК доставлялися в Калінінград для проведення навчань, однак на цей раз ситуація інша — це розміщення на постійній основі, при наявності всієї необхідної для цього інфраструктури", - сказано в повідомленні.

"Іскандери" в 12 годин повинні були бути вивантажені в Калінінградському порту", — сказав Каробліс.

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Литовська розвідка повідомила, що розміщення ОТРК "Іскандер" в Калінінградській області для Литви потенційно небезпечніше через їх використання з метою перешкодити діям союзників по НАТО в регіоні, а застосовувати ці комплекси для знищення цілей на території Литви немає необхідності, тому що для цього теоретично досить вже наявних військових потужностей.

Раніше повідомлялося, що Росія будує нову "ракетну базу"під Калінінградом, яка може стати епіцентром третьої світової війни.