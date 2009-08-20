Мер-комуніст виставив на аукціон католицький храм

Мер міста Массат на півдні Франції виставив на продаж на інтернет-аукціоні Ebay один з трьох католицьких храмів, повідомило в середу агентство KAI.

Мер-комуніст аргументував своє рішення тим, що в храмах немає священиків, а утримання будівель коштує комунальному бюджетові аж п`ятої частини.

Влада запропонувала католицькій ієрархії переробити найбільший храм на культурний центр, проте цю пропозицію місцевий єпископ визнав неприйнятною і наголосив, що профанація сакральної будівлі потягне масові протести.

Оскільки будівлі храмів у Франції, переважно, належать муніципальній владі, а не Церкві, мер ухвалив виставити будівлю на продаж на аукціоні.

Останні роки у зв`язку із зменшенням кількості священиків і віруючих продажі християнських храмів дедалі частішим явищем у Західній Європі.

РІА "Новости"