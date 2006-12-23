ООН покарала Іран за ядерну програму

Іран продовжить свою ядерну програму, не зважаючи на прийняту в новій редакції резолюцію Ради Безпеки ООН, повідомляє AFP з посиланням на прес-секретаря іранського МЗС. Зокрема, планується ввести в дію ще один каскад з 3000 центрифуг для збагачення урану на одному з ядерних об`єктів, повідомив чиновник в суботньому ефірі державного телеканалу Al-Alam.

Раніше у суботу 15 членів РБ ООН одностайно проголосували за заборону постачань, продажу або транспортування будь-яких предметів, устаткування чи матеріалів, які можуть сприяти розвиткові ядерної програми Ірану. Текст резолюції, за наполяганням Росії, пом`якшили, виключивши статті, що забороняли пересування іранських чиновників і накладали обмеження на зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Проте й у такому вигляді резолюція Іран не влаштувала.