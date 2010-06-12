Рада безпеки ОДКБ збере консультації щодо ситуації в Киргизії

Найближчим часом секретарі Ради безпеки держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть консультації для вироблення колективних заходів реагування на ситуацію в Киргизії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Дмитро МЕДВЄДЄВ, як голова Ради Сил колективної безпеки країн – учасниць організації Договору про колективну безпеку, доручив провести найближчим часом консультації секретарів Рад безпеки держав – членів ОДКБ для вироблення колективних заходів реагування», - йдеться в повідомленні.

Президент Росії провів також серію консультацій щодо ситуації в Киргизії і виробленні спільних дій з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ і Секретарем ОДКБ Миколою БОРДЮЖЕЮ.

У повідомленні Кремля підкреслюється, що глава Російської держави одержує докладну інформацію про події в Киргизії і знайомий зі зверненнями, що надходять на його адресу. Разом з тим наразі Росія не має наміру направляти до Киргизії миротворців для врегулювання ситуації в Ошській області.

Д.МЕДВЄДЄВ доручив також сприяти в евакуації потерпілих. З цією метою російський МНС направляє до Киргизії літак «Іл-76», обладнаний спеціальними модулями для транспортування тяжкопоранених, і бригаду лікарів.

За останніми даними, в результаті зіткнень на міжетнічному грунті в киргизькому місті Ош загинули понад 70 осіб, близько тисячі дістали поранення, понад 500 госпіталізовані.