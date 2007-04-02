Сьогодні у продажу в Лондоні з`явиться книга про Литвиненка

Книга про померлого в Лондоні екс-офіцера ФСБ РФ Олександра Литвиненка "Справа Литвиненка" ("The Litvinenko File"), видана британським видавництвом, у понеділок, 2 квітня, з`явиться у продажу, пише британська газета "Санді таймс".

Автор книги - колишній московський кореспондент "Бі-бі-сі" Мартін СІКССМІТ. Як наголошується в повідомленні видавництва, М.СІКССМІТ розказує про свій тривалий досвід роботи в Москві, а також про свої бесіди з вихідцями з Росії, які живуть в Лондоні і можуть пролити світло на таємницю вбивства О.Литвиненка.

У книзі, фрагменти якої публікує "Санді таймс", О.Литвиненко зображений в ролі мученика.

"Людина, яка затаврувала корупцію і вбивство в російському уряді, рятуючись від гніву Кремля, приїхав до Лондона і зійшовся із загальновизнаним ворогом Москви (Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ – вид.) перш ніж померти за найбільш вражаючих обставинах в листопаді минулого року", - наводить "Таймс" уривок за "Справи Литвиненка".

О.Литвиненко - колишній офіцер ФСБ РФ, який втік у 2000-му році до Великобританії і отримавши британський паспорт у жовтні 2006 року, помер 23 листопада на 44-у році життя в лікарні Університетського коледжу Лондона.

В його організмі було знайдено значну кількість радіоактивного елементу полоній-210. Офіційне розслідування обставин було доручено антитерористичному підрозділу Скотланд-Ярду.

Загадкові обставини смерті О.Литвиненка і галас довкола цієї справи надихнули багатьох авторів на створення своїх літературних і кінематографічних версій даної історії.

Найближчим часом має побачити світ книга журналіста газети "Нью-Йорк таймс" Алана КАУЕЛЛА "Історія Саші: життя і смерть російського шпигуна".

Права на створення фільму за цією книгою придбав американський кіногігант “Warner Bros” для продюсерської компанії відомого актора Джоні ДЕППА під назвою “Infinitum Nihil”.

Наприкінці 2006 року британське видання "Санді Таймс" повідомило про те, що одна з голлівудських кінокомпаній планує зняти фільм за книгою "ФСБ висаджує Росію", яку написав сам О.Литвиненко у співавторстві з Юрієм ФЕЛЬШТИНСЬКИМ.

За даними газети, права на екранізацію книги придбала за "шестизначну суму" кінокомпанія Braun Entertainment Group.

На початку 2007 року "ФСБ висаджує Росію" вийшла друком у Лондоні англійською мовою.