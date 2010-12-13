Російська опозиція об'єдналася в партію

Представники російської опозиції у понеділок, 13 грудня, заснували "Партію народної свободи", передає РІА “Новости”. Рішення про створення політичного об`єднання було ухвалене на з`їзді демократичної коаліції "За Росію без свавілля і корупції".

"Партія народної свободи" була заснована за підсумками голосування, в якому взяли участь 168 представників коаліції з 51 регіону РФ. Планується створити регіональні відділення.

Співголовами нової партії обрані Михайло Касьянов, Володимир Мілов, Борис Нємцов і Володимир Рижков.

Утім, невідомо чи зареєструє партію російський Мін’юст. Михайло Касьянов заявив, що за невдалого розкладу опозиція "продовжить боротьбу в рамках коаліції". Борис Немцов заявив: "Якщо нас не зареєструють, то вони розпишуться в нелегітимності виборів і парламентських, і президентських". Володимир Мілов висловив упевненість в тому, що "Партія народної свободи" дістане схвалення Мін’юсту. "Нас зареєструють, і ми пройдемо в Думу. Але якщо цього не станеться, тоді і поговоримо", - наводить його заяву на з`їзді Лента.ру.

Учасники демократичної коаліції наголошують, що в разі реєстрації, вони планують брати участь в усіх виборах, зокрема парламентських і президентських, а також до регіональних органів влади.

Як зазначав на з`їзді Немцов, програма партії повинна бути "дуже простою" і грунтуватися на чотирьох принципах - "глибока політична реформа, народовладдя, боротьба з криміналом і встановлення європейських стандартів життя". За словами Михайла Касьянова, основна мета опозиційної партії - це зміна влади в Росії демократичним шляхом.

Коаліція демократичних сил "За Росію без свавілля і корупції" була утворена в середине вересня. Коаліція була заснована на базі опозиційних рухів "Солідарність" і "Демократичний вибір", а також Республіканської партії і Російського народно-демократичного союзу. Невдовзі після утворення коаліції її лідери заявили про намір створити власну партію, а також висунути єдиного демократичного кандидата на президентських виборах 2012 року.