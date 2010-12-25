Королева Великобританії у різдвяному зверненні розказала про користь спорту

Королева Великобританії Єлизавета ДРУГА у різдвяному зверненні до нації і країн британської Співдружності розповіла про те, як принципи спорту можуть зробити суспільство кращим, а людей - ближчими один до одного.

Як передає РІА Новости, королева почала свій виступ з екскурсу в історію, нагадавши про те, як створювалася Біблія короля Якова 400 років тому, і з цієї розповіді стало ясно, чому королева вирішила цього року вперше записати своє звернення з палацу Хемптон-корт.

У 1604 році король Шотландії Яков Шостий (він же король Англії Яков Перший) скликав так звану хемптонкортську конференцію, на якій було ухвалено рішення про створення нового перекладу Біблії, який влаштував би різні християнські релігійні групи і поклав би край ворожнечі і суперечкам між ними. Перекладом займалися 47 перекладачів - членів англіканської церкви, і завершилася робота в 1611 році. Біблія короля Якова - найпоширеніша версія Священного Писання, яка визнана класичним релігійним і літературним твором.

"Біблія короля Якова була важливою загальною роботою, яка зажадала об`єднання зусилля десятків провідних духовних представників. Все це було спрямовано на те, щоб досягти взаєморозуміння заради блага християнської церкви...Чотириста років по тому створювати згуртовані співтовариства і гармонію в них важливо як ніколи, і одним із способів досягти цього є спорт", - сказала Єлизавета ДРУГА.

Згадуючи спортивні події минулого року, глава Сполученого Королівства розповіла про те, як своїми очима бачила об`єднуючу і зцілюючу силу спорту, коли голосніше за всіх на Іграх Співдружності аплодували спортсменам з найменших держав, а участь в Паралімпійськіх іграх давала колишнім військовослужбовцям нові цілі і надії в житті.

"Крім розвитку фізичних якостей, спорт і змагання здатні розвивати і соціальні навики. Ніхто не одержить віддачі від ігор, якщо не дотримуватиметься правил, і жодна команда не виграє, якщо не буде злагодженості між гравцями. Такі командні якості можуть піти на користь будь-яким співтовариствам і організаціям", - вважає королева.

Важливим вона називає і сам спортивний дух, коли один відчуває пошану і любов до свого опонента.

"Люди можуть належати до багатьох співтовариств, включаючи релігійні. Король Яков, напевно, і не припускав, яку важливу роль відіграватиме спорт у просуванні гармонії і єдності інтересів. Але за підписом на Біблії, яка носить його ім`я, ми бачимо - нічого не немає бажанішого, ніж зараховувати себе до групи людей, які готові допомагати один одному", - підсумувала королева.

Звернення включало відеохроніку відвідин королевою спортивних подій, зустрічей з дітьми, поїздок її внуків принців Вільяма і Гарі. Єлизавета ДРУГА з`явилася перед телеглядачами у фіолетовому костюмі на тлі інтер`єрів палацу і маленьких хористів, виступ яких завершив щорічне різдвяне послання.