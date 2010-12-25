Близько 1,5 тис. тонн радіоактивних відходів вивезено з Москви

МНС Росії за два роки вивезли за допомогою спеціальної робототехніки з території Москви майже 1,5 тисячі тонн радіоактивних відходів, повідомив глава відомства Сергій Шойгу в інтерв`ю програмі "Вісті в суботу".

"За два роки ми вивезли майже 1,5 тисячі тонн радіоактивних відходів, не говоритиму звідки, але з меж міста Москви", - наводить його слова РІА "Новости". За його словами, в цьому напрямі МНС свою роботу закінчило, і радіоактивних відходів в Москві більше немає.