Близько 1,5 тис. тонн радіоактивних відходів вивезено з Москви
22:26, 25 грудня 2010Світ
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Міністр каже: більше немає
МНС Росії за два роки вивезли за допомогою спеціальної робототехніки з території Москви майже 1,5 тисячі тонн радіоактивних відходів, повідомив глава відомства Сергій Шойгу в інтерв`ю програмі "Вісті в суботу".
"За два роки ми вивезли майже 1,5 тисячі тонн радіоактивних відходів, не говоритиму звідки, але з меж міста Москви", - наводить його слова РІА "Новости".За його словами, в цьому напрямі МНС свою роботу закінчило, і радіоактивних відходів в Москві більше немає.
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